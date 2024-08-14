CZN Burak'a adisyon tepkisi: 'Servis ücreti nedir arkadaş?'

Çektiği yemek videolarıyla fenomen haline gelen CZN Burak son dönemlerde babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olmuş ve aile şirketinden ayrılmıştı. Fenomen ismin restoranına giden bir müşteri adisyonda yer alan servis ücretine ateş püskürdü.

Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla da tanınan Burak Özdemir 54 milyon takipçili Instagram hesabında sık sık paylaşım yapıyor.

Aslen Hatay'lı olan ünlü şef CZN Burak'ın restoranında gelen adisyona tepki yağdı. Suyun 160 TL olduğu restoranda 699 TL gelen servis ücreti ise hayrete düşürdü. Adisyonun fotoğrafını çeken müşteri sosyal medyada 'Servis ücreti nedir arkadaş?' diyerek paylaştı.