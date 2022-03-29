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CZN Burak Cristiano Ronaldo ortak oldu! Restoran açacaklar

29.03.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın süper starı Cristiano Ronaldo, futbol dışı yatırımlarına devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldız, fenomen şef CZN Burak ile iş ortağı oluyor. Ünlü şef, yaptığı açıklamayla Ronaldo'nun ortağı olacağını ve restoran açacaklarını söyledi.

CZN Burak Cristiano Ronaldo ortak oldu! Restoran açacaklar

Restoran zinciri sahibi Türk Şef Burak Özdemir (CZN Burak), İngiltere'nin başkenti Londra'da kasım ayında açmaya hazırlandıkları restoranın ortağının dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olduğunu açıkladı.

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"RONALDO İLE ORTAK OLDUK!"

Geçtiğimiz yıl La Liga'nın konuğu olarak gittiği Madrid'de Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra'da ortak restoran açacaklarını açıkladı.

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Söyleşisi sırasında 11 ülkede önemli bir Türk markası haline geldiklerini belirten Özdemir, "Bu yılın 11'inci ayında İngiltere'deki yerimizi açıyoruz. Londra'da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz" dedi.

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Cristiano Ronaldo CZN Burak
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