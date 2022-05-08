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CZN Burak hastaneden paylaştı! 'Minik bir kontrol sadece'

08.05.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'CZN Burak' adıyla tanınan işletmeci Burak Özdemir, sosyal medya hesabından hastanede çekilen bir karesini paylaştı. Ünlü ismin gönderisine, birçok takipçisinden 'geçmiş olsun' mesajı geldi. "CZN Burak'a ne oldu?" yorumları da sosyal medyada gecikmedi.

CZN Burak hastaneden paylaştı! 'Minik bir kontrol sadece'

CZN Burak sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini korkuttu. 34 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Hastane yatağında çekilen bir karesini yayınlayan Özdemir, fotoğrafına "Minik bir kontrol sadece, sevgi en güzel bağdır" notunu düştü.

Burak Özdemir'in 605 bin beğeni ve 12 bin yorum alan bu gönderisine, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden "Geçmiş olsun" ve "Acil şifalar" mesajları yazıldı.

Özdemir, Tiktok hesabından ise hastanede olduğu anların videosunu paylaştı.

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FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Öte yandan ünlü şef, 17 Aralık'ta vizyona giren 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' (Spider Man: No Way Home) filmin City's Nişantaşı'nda yapılan özel gösterimine katılmış; sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

Basın mensuplarına fazla kilolarından tamamen kurtulduğunu açıklayan CZN Burak, fit haliyle de dikkat çekmişti.


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CZN Burak
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