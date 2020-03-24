MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 13:31 | Son Güncelleme

Çektiği yemek videolarıyla adını duyuran CZN Burak lakaplı fenomen Muhammed Burak Özdemir, YouTube kanalından evini gösterdiği bir videosunu paylaştı. Fenomenin oyuncak koleksiyonu şaşırttı.

Büyük boyutta yaptığı yemeklerle sosyal medya kısa sürede fenomen olan birçok restoranı bulunan CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir, YouTube kanalından evini gezdirdiği bir video paylaştı. Yemek yapmaya olan merakıyla tanınan Özdemir'in oyuncak koleksiyonu görenlerin ağzını açıkta bıraktı.

EVİNDE BİNLERCE OYUNCAK VAR

Takipçilerinin isteği üzerine evini gezdiren CZN Burak, bu zamana kadar bilinmeyen oyuncak koleksiyonundan bahsetti. Bu yaşına kadar aldığı her oyuncağı biriktiren Burak'ın evinin her köşesinde ayrı bir oyuncağı bulunuyor. Büyük ve küçük olmak üzere binlerce oyuncağı bulunan fenomen, oturma odası dahil olmak üzere evin her yerini oyuncakla doldurmuş. Burak'ın oyuncaktan adım atılamayacak hale gelen odasına gören hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

CZN BURAK KİMDİR?

Burak Özdemir, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. CZN Burak olan takma adıyla ünlenen Burak Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası Aksaray'ın sahibi bir Türk şef ve restoratördür. Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, büyük porsiyonlarla yemek yaparak bunları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ünlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
Karantinada romantik anlar!Karantinada romantik anlar!
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CZN Burak, EVİ,

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Telefon numarasını paylaşınca...

Telefon numarasını paylaşınca...

Okuyucu Yorumları 5 yorum
niye öyle çoçuksu hareketler yaptıgın şimdi anlaşııldı
zaten fotoğrafta bütün oyuncaklar görünüyor.
Izledim biraz once yazik cok uzuldum, degisik hareketlerinden belliydi bazi eksikliklrrinin oldugu cocuklugunda kalmis anlasilan, Allah sifa versin..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazal Kaya sordu: Bu yanlışı kim düzeltecek?

Hazal Kaya sordu: Bu yanlışı kim düzeltecek?

Camila Cabello ve Shawn Mendes karantinada bahçeye çıktı

Karantinada romantik anlar!

Şahan Gökbakar: Ay yeter! Biraz çıkacağım

'Ay yeter! Biraz çıkacağım' Böyle ti'ye aldı

Yonca Evcimik: Dünya bu illetten kurtulduğunda...

'Dünya bu illetten kurtulduğunda...'

Tuğba Özay Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı?

'Mide kanamasıyla alakası yok'

Meltem Miraloğlu’ndan Onur Akay’a hapis talebi!

'Felaket tellalı’na hapis talebi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.