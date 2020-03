CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

Büyük boyutta yaptığı yemeklerle sosyal medya kısa sürede fenomen olan birçok restoranı bulunan CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir, YouTube kanalından evini gezdirdiği bir video paylaştı. Yemek yapmaya olan merakıyla tanınan Özdemir'in oyuncak koleksiyonu görenlerin ağzını açıkta bıraktı.

EVİNDE BİNLERCE OYUNCAK VAR

Takipçilerinin isteği üzerine evini gezdiren CZN Burak, bu zamana kadar bilinmeyen oyuncak koleksiyonundan bahsetti. Bu yaşına kadar aldığı her oyuncağı biriktiren Burak'ın evinin her köşesinde ayrı bir oyuncağı bulunuyor. Büyük ve küçük olmak üzere binlerce oyuncağı bulunan fenomen, oturma odası dahil olmak üzere evin her yerini oyuncakla doldurmuş. Burak'ın oyuncaktan adım atılamayacak hale gelen odasına gören hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

CZN BURAK KİMDİR?

Burak Özdemir, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. CZN Burak olan takma adıyla ünlenen Burak Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası Aksaray'ın sahibi bir Türk şef ve restoratördür. Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, büyük porsiyonlarla yemek yaparak bunları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ünlendi.