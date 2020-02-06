CZN Burak'ın restoranında cinayet! İddianame hazırlandı

Sosyal medyada fenomeni ‘CZN Burak’ lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in sahibi olduğu Levent’teki ünlü restoranda garsonlar arasında geçtiğimiz aylarda servis açma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Mehmet G. ile Zekeriya H. mesai bitiminde, gece saatlerinde iş yerine yakın bir yerde yeniden tartışmıştı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahını çeken Mehmet G., açtığı ateşle Zekeriya H.’yi vurarak öldürmüş yanlarında bulunan arkadaşları V.A. ve M.H’yi de silahla yaralamıştı.

CZN BURAK'IN RESTORANINDAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Silahlı kavga anı güvenlik kameralarına da yansıyan olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mehmet G.'nin Zekeriya H.'yi silahla ateş etmek suretiyle öldürdüğü, olay yerinden kaçtığı sırada da Mahmut H. ve Valid A.'yı çeşitli yerlerinden vurarak yaraladığı yer aldı.

İddianamede,"Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mehmet G.’nin ayrıca "Kasten adam öldürmeye teşebbüs, Kasten yaralama, Kasten yaralamaya teşebbüs ve Hakaret" suçlarından da cezalandırılması istendi.

(İHA)

