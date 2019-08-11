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D-100 Ankara istikametinde kaza: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 04:49 | Son Güncelleme

Beylikdüzü D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Beylikdüzü D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Bir süre Ankara istikametinin trafiğe kapandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 Ankara istikameti Haramidere Mevkine yakın bir yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 AAE 448 plakalı otomobil yön tabelasına çarparak durabildi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu tabela direğine çarpan şoför olay yerinde hayatını kaybetti.
Aynı yerde iki kaza oldu
Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu sırada Beylikdüzü istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan 3 otomobil ve 1 motosiklet kaza yaptı. Bir anda savaş alanına dönen Ankara istikametinde uzun kuyruklar oluştu.
Toplam 4 araç ve 1 motosikletin kaza yaptığı Ankara istikametinde 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri ve vatandaşlar hemen seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor.

D-100 Ankara istikametinde kaza: 1 ölü, 7 yaralı

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