HABER

D-100 çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:23 | Son Güncelleme

Ersan SAN - İstanbul DHA-  D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması sonucu yolda çökme oluştu.

Ersan SAN - İstanbul DHA- D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması sonucu yolda çökme oluştu. Sızan su ve çökme nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametine trafiğe kapatıldı.
D-100 Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması nedeniyle yolda küçük çapta çökme oluştu. Yola da su sızarken olay yerine ekipler gönderildi. İlk incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi. Çökme ve su sızıntısının meydana geldiği alan iş makinesiyle kazılırken yapılan incelemenin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine diğer 2 şerit trafiğe açıldı. Çökmenin olduğu şeritte ekiplerin çalışması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!
Ayağına poşet takıldığı için yuvada mahsur kalan leylek kurtarıldıAyağına poşet takıldığı için yuvada mahsur kalan leylek kurtarıldı
Sultangazi'de sahte ayakkabı imalathanesine baskında gerginlik Sultangazi'de sahte ayakkabı imalathanesine baskında gerginlik 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

Kıraç toprakları ormana çevirdiler

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Son dakika: İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 'şeffaf belediyecilik' vurgusu

Mansur Yavaş açıkladı! İnternet sitesinden görülebilecek

Milli SİHA Bayraktar TB2'den tarihi uçuş!

Tarihi uçuş! Rekor kırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.