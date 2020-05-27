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  4. D-100’de 10 araç birbirine girdi: 3 yaralı

D-100’de 10 araç birbirine girdi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 18:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda 10 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100’de 10 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolu Gebze Sultanorhan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 10 araç yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda duramayarak çarpıştı. Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü Turgay Y. Araç içerisinde sıkışırken, servis minibüsünde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yadım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan Turgay Y. kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile kapanan yolda yoğunluk oluştu. Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından yolun açılması ile trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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