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  4. D-100'de bıçaklı saldırgan alarmı! Kovalamaca yaşandı, yetere yatırılarak gözaltına alındı

D-100'de bıçaklı saldırgan alarmı! Kovalamaca yaşandı, yetere yatırılarak gözaltına alındı

02.08.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da D-100'de yoldan geçenlere bıçakla saldıran çantalı şüpheli polisleri alarma geçirdi. Araçların arasında koşarak kaçmaya çalışan şüphelinin yakalanması için sürücüler de polise yardımcı olurken, uzun uğraşlar sonucu şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ataşehir'deki olay, dün, saat 16.30 sıralarında, D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Barış M., Tuzcuoğlu Köprü altında elindeki bıçağı yoldan geçenlere rast gele salladı.

BİR KİŞİ BAŞINDAN YARALANDI

Saldırdığı bıçağın sapıyla O.Ö.'yı başından yaralayan Barış M., polislerin geldiğini görünce kaçmaya başladı.

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Hızla geçen araçların arasından koşup, karayolunu birbirine katan eli bıçaklı saldırgan, polisi alarma geçirdi.

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KAMYON ŞOFÖRÜ KAÇAN ŞÜPHELİNİN ÖNÜNE KIRDI

D -100'de araçların arasında koşan şüpheliyi, hafriyat kamyonunu önüne kıran şoför durdurmaya çalıştı.

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Engellemelere rağmen karayolunda koşmaya devam eden şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Barış M. gözaltına alınarak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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Yaşananlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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(DHA)

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Ataşehir
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