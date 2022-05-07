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  4. D-100'de feci kaza! Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

D-100'de feci kaza! Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

07.05.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’nın Ilgaz ilçesi D100 karayolunda hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

D-100'de feci kaza! Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Feci kaza, Çankırı’nın Ilgaz ilçesi D100 karayolu Çörekler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih G. (71) idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen K.T. (42) yönetimindeki minibüs çarpıştı.

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3 ÖLÜ, 12 YARALI

Kazada, Salih G. ile aynı araçta bulunan Nariman G. Olay yerinde, M.G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar Ilgaz Devlet Hastanesi ve Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili minibüs sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çankırı
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