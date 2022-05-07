D-100'de feci kaza! Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Feci kaza, Çankırı’nın Ilgaz ilçesi D100 karayolu Çörekler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih G. (71) idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen K.T. (42) yönetimindeki minibüs çarpıştı.

3 ÖLÜ, 12 YARALI

Kazada, Salih G. ile aynı araçta bulunan Nariman G. Olay yerinde, M.G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar Ilgaz Devlet Hastanesi ve Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili minibüs sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA/AA)

