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  4. D-100’de feci kaza! Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

D-100’de feci kaza! Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

08.09.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

D-100 Karayolunda makas atıp ilerledikten sonra bariyerlere çarparak durabilen motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Edirne istikameti, cesetlerin yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

D-100’de feci kaza! Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Kaza, saat 02.00’da D-100 Karayolu Edirne istikameti Zeytinburnu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre makas attığı düşünülen ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet önce bariyerlere ardından elektrik direğine çarparak durabildi.

MOTOSİKLET 500 METRE SAVRULDU

Motosiklet elektrik direğine çarpması sonucu 500 metre ileri savruldu. Kaza esnasında motosiklet üzerinde bulunan Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

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YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın olduğu yere gelen Olay Yeri İnceleme Ekipleri cesetlerin olduğu yerde çalışma gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri kazada hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerini Adli Tıp Morguna kaldırdı. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü tespit etmek için çevrede bulunan MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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Hız sevdası makas atma gösterişi ve acı son, geride kalan ailelere acı gözyaşı mirası bırakıp gitmek yazık çok yazık
Motorla yarış ölüme varış

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