D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

Kaza Kartal Cevizli D-100 Karayolu Harem istikametinde meydana geldi. Ramazan Atalar yönetimindeki araç, yan yoldan D-100'e katılmak isterken Bora Tellioğlu yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Atalar yol kenarında park halindeki 2 araca da çarptıktan sonra durabildi.

Minibüs de bir servis aracına çarptı. Kazada Ramazan Atalar ve minibüsteki iki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100'de trafik durma noktasına geldi.

DHA

