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D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu bağlanmak isteyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolcu minibüsüne ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken D-100'de yoğunluk oluştu.

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

Kaza Kartal Cevizli D-100 Karayolu Harem istikametinde meydana geldi. Ramazan Atalar yönetimindeki araç, yan yoldan D-100'e katılmak isterken Bora Tellioğlu yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Atalar yol kenarında park halindeki 2 araca da çarptıktan sonra durabildi.

Minibüs de bir servis aracına çarptı. Kazada Ramazan Atalar ve minibüsteki iki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100'de trafik durma noktasına geldi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kartal D-100 Kaza trafik

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