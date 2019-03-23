D-100'de zincirleme trafik kazası!

D-100 Karayolu Darülaceze mevkii, Topkapı istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre 34 SRG 80 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca arkasından gelen araçlar zincirleme kaza yaptı. 5 aracın karıştığı kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle 1 şerit trafiğe kapanırken, Topkapı istikametinde yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle kapalı olan şerit trafiğe açıldı. (DHA)



