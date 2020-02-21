HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. D-100 Karayolu'nda engel tanımayan bisikletli

D-100 Karayolu'nda engel tanımayan bisikletli

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2020 22:13 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal D-100 Karayolu'nda tek bacağı olmayan bir bisikletlinin yolculuğu kameralara yansıdı. Gebze'den İstanbul'a bisikletle gelen amatör paralimpik sporcu Ahmet Dönmez, "Hedefim milli sporcu olmak." dedi.

D-100 Karayolu'nda engel tanımayan bisikletli

Kartal D-100 Karayolu'nda dün tek bacağı olmayan bir bisikletlinin yolculuğu kameralara yansıdı. 17 yıl önce geçirdiği kaza sonucu sol bacağını kaybeden ama azimle hayata tutunan amatör paralimpik sporcu Ahmet Dönmez, hedefinin milli sporcu olmak olduğunu söyledi. Antrenmanlarını Gebze'den İstanbul'a bisikletle gelerek yapan engelli sporcu, hayallerini gerçekleştirebilmek için yardım bekliyor.

"KAZA GEÇİRDİĞİM DE OLDU"

Ahmet Dönmez, "Gebze'de oturuyorum. 30 yaşındayım. Paralimpik sporcuyum amatör. Hedefim milli sporcu olmak. Gebze'den İstanbul'a gidiyordum. Antrenmanlarımı Gebze İstanbul arası yapıyorum. Aynı zamanda yüzücüyüm. Profesyonel yüzüyorum. Ama hedefim milli sporcu olmak. Korku yok. Yüce rabbim yürek vermiş kullanıyoruz. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Zaten kaza geçirdiğim de oldu. Araba çarptı bana. Ailem tek bacak sürdüğüm için korku yaşıyor. 2003 yılında bundan 17 sene evvel, 13 yaşındayken çocuk yaşlarda babamın kullanmış olduğu kamyonun ben dışarıdaydım ön tekerinin altında kaldım. Görünmez kaza, babamın da suçu yok." dedi.

"HEDEFİM MİLLİ SPORCU OLMAK"

Dönmez, "Engelli olsun normal sağlıklı insanlar olsun, şimdi soruyorlar 'Tek bacak nasıl sürüyorsun?' Herkes yapabilir bu sporu önemli olan bir işe başlamak. Başladığın zaman devamı geliyor. Bir şeyi yeterince istemek önemli. Aşkla yapmak, aşkla yaptığınız zaman zaten karşınıza zorluk çıksa da o zorlukları aşarak yolunuza devam ediyorsunuz. Siz zaten istedikçe Allah da yardım ediyor. Ben bu sporu, bisikleti, yüzmeyi amatör olarak yapıyorum ama zaten hedefim milli sporcu olmak. Ben antrenmanlarımı yapıyorum." diye konuştu.

"YARIŞLARA GİTMEK İSTİYORUM, GİDEMİYORUM"

İş bulamadığını söyleyen sporcu Dönmez, "İŞKUR'a da müracaat ettim. Birkaç kere gitmeme rağmen iş bulamadım. Ben değerli büyüklerimden zaten bir bacağım yok benim. İş istiyorum masa başı yapabileceğim bir iş, herhangi bir iş. İlla kadrolu olmasına gerek yok. Fabrika işi de olur, ben yapabileceğim iş istiyorum. Spor yaptığım için bazı temel ihtiyaçlarım oluyor. Yarışlara gitmek istiyorum gidemiyorum. Bisikletle ilgili yüzmeyle ilgili spor malzemesi almak istiyorum alamıyorum." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Dinlenmek için oturdu, uzun süre hareketsiz kalınca... Şaşkına çeviren ölümDinlenmek için oturdu, uzun süre hareketsiz kalınca... Şaşkına çeviren ölüm
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
D-100 Karayolu paralimpik sporcu Ahmet Dönmez

En Çok Okunan Haberler

Eski futbol kulübü başkanı intihar etti

Eski futbol kulübü başkanı intihar etti

Bakan Soylu'dan 81 ile genelge! Polislere izin müjdesi!

Bakan Soylu'dan 81 ile genelge! Polislere izin müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşeceğim

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Yaşadığı zorbalık nedeniyle gözyaşları içinde ölmek istedi

Yaşadığı zorbalık nedeniyle gözyaşları içinde ölmek istedi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Masal diyarı gibi! İşte Türkiye'nin en pahalı oteli

Masal diyarı gibi! İşte Türkiye'nin en pahalı oteli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu acıya yürek dayanmaz! Babaanne ve torunlarının acı ölümü

Bu acıya yürek dayanmaz! Babaanne ve torunlarının acı ölümü

21 yaşındaki gencin cansız bedeni mağarada bulundu

Cansız bedeni böyle bulundu

'İzmir'e gideceğim' diyerek evden çıkmıştı! 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'tan acı haber

'İzmir'e gideceğim' diyerek evden çıkmıştı! Acı haber

Aydın'da korkunç olay! Öğrencisiyle tartıştı, kendini ağaca astı

Korkunç olay! Öğrencisiyle tartıştı, kendini ağaca astı

Dinlenmek için oturdu, uzun süre hareketsiz kalınca... Şaşkına çeviren ölüm

Dinlenmek için oturdu, uzun süre hareketsiz kalınca... Şaşkına çeviren ölüm

14 yaşındaki çocuğa istismar! Davada karar verildi

14 yaşındaki çocuğa istismar! Davada karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.