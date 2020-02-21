D-100 Karayolu'nda engel tanımayan bisikletli

Kartal D-100 Karayolu'nda dün tek bacağı olmayan bir bisikletlinin yolculuğu kameralara yansıdı. 17 yıl önce geçirdiği kaza sonucu sol bacağını kaybeden ama azimle hayata tutunan amatör paralimpik sporcu Ahmet Dönmez, hedefinin milli sporcu olmak olduğunu söyledi. Antrenmanlarını Gebze'den İstanbul'a bisikletle gelerek yapan engelli sporcu, hayallerini gerçekleştirebilmek için yardım bekliyor.

"KAZA GEÇİRDİĞİM DE OLDU"

Ahmet Dönmez, "Gebze'de oturuyorum. 30 yaşındayım. Paralimpik sporcuyum amatör. Hedefim milli sporcu olmak. Gebze'den İstanbul'a gidiyordum. Antrenmanlarımı Gebze İstanbul arası yapıyorum. Aynı zamanda yüzücüyüm. Profesyonel yüzüyorum. Ama hedefim milli sporcu olmak. Korku yok. Yüce rabbim yürek vermiş kullanıyoruz. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Zaten kaza geçirdiğim de oldu. Araba çarptı bana. Ailem tek bacak sürdüğüm için korku yaşıyor. 2003 yılında bundan 17 sene evvel, 13 yaşındayken çocuk yaşlarda babamın kullanmış olduğu kamyonun ben dışarıdaydım ön tekerinin altında kaldım. Görünmez kaza, babamın da suçu yok." dedi.