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D-100 Karayolu'nda feci kaza: Önce bariyerlere ardından kamyonete çarptı! 2 arkadaş hayatını kaybetti

23.07.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde sürücü Mecit Yıldırım (20) direksiyon hayatını kaybedince peş peşe çarpışma yaşadı. Yıldırım ve çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan arkadaşı Uğur Torlak (25) yaşamını yitirdi.

D-100 Karayolu'nda feci kaza: Önce bariyerlere ardından kamyonete çarptı! 2 arkadaş hayatını kaybetti

D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil önce bariyerlere ardından ise meyve yüklü kamyonete çarptı. Kaza sonrası D-100 Karayolu'nun Edirne yönünde yoğunluk oluştu.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kaza, saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mecit Yıldırım'ın (20) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere ardından ise meyve yüklü kamyonete çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mecit Yıldırım ve yanındaki arkadaşı Uğur Torlak (25) otomobil içerisinde sıkıştı. Kamyonet sürücüsü ile çevredeki sürücülerin ihbarı üzeri olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Mecit Yıldırım ve yanındaki arkadaşı Uğur Torlak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Mecit Yıldırım ve Uğur Torlak’ın cansız bedenleri inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza sebebiyle D-100 Edirne yönünde yoğun trafik oluştu.

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(DHA)

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trafik kazası

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