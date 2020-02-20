HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. D-100 Karayolu'nda feci kaza! Yoldan geçenler yardıma koştu

D-100 Karayolu'nda feci kaza! Yoldan geçenler yardıma koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 03:11 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kaza sonrası 1 kişi yaralandı.

Kaza Esenyurt, D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüjdeki direğe vuran otomobil daha sonra da savrularak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik oluşurken, kaza yapan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Bartın’da korkutan yangın! Fabrika deposu alevlere teslim olduBartın’da korkutan yangın! Fabrika deposu alevlere teslim oldu
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası istanbul

En Çok Okunan Haberler

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Türkiye'den BM'de flaş İdlib açıklaması

Türkiye'den BM'de flaş İdlib açıklaması

Osman Kavala tutuklandı

Osman Kavala tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İstanbul'da 'makas' dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da 'makas' dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Türkiye-İran sınırında korkutan deprem! Van'da da hissedildi

Türkiye-İran sınırında korkutan deprem! Van'da da hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da çiftçinin tavuklarını avlamakta ısrarcı tilki ile sohbeti güldürdü

Tavuklarını avlamaya çalışıyordu! Tilkiyle sohbeti güldürdü

Bartın’da korkutan yangın! Fabrika deposu alevlere teslim oldu

Bartın’da korkutan yangın! Fabrika deposu alevlere teslim oldu

Balıkesir’de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’de 47 düzensiz göçmen yakalandı

16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı: 1 yaralı

16 yaşındaki genç dehşet saçtı

Macron'a sert tepki! Bu fotoğrafla paylaştı

Macron'a sert tepki! Bu fotoğrafla paylaştı

DEAŞ'lı infazcı babanın diğer oğlu ve karısı da yakalandı

DEAŞ'ın kilit ismi Bursa'da yakalanmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.