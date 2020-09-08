HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. D-100 Karayolu'nda tehlikeli anlar! Otobana giren çocuklar araçların önüne atladı

D-100 Karayolu'nda tehlikeli anlar! Otobana giren çocuklar araçların önüne atladı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki araçların önüne atlayan çocukların tehlike dolu anları kameralara yansıdı.

D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde yaşları 8 ile 12 yaşlarında değişen çocukların yol kenarındaki bariyerleri aşarak yola atlamaları kameralara yansıdı.

DÜĞÜN KONVOYUNUN ÖNÜNÜ KESTİLER

Görüntülerde yol kenarında yürüyen çocuklar bir süre sonra demir bariyerleri aşarak D-100 Karayolu'na girdi. O sırada yoldan geçen düğün konvoyunun önünü kesen çocuklar, para istedi. Daha sonra demir korkuluklara oturan çocuklar, gelip geçen araçlara ve metrobüslere aldırmadı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Beylikdüzü'nde benzer olaylar yaşanmış, metrobüse binmek için tel örgülerin altından geçen iki çocuk yürekleri ağza getirmişti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Sırtına bir ağrı saplandı ve hayatı tepetaklak oldu!Sırtına bir ağrı saplandı ve hayatı tepetaklak oldu!
AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? AÖF yeni kayıt nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
İlginizi Çekebilir
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Güneş patlaması ne zaman ve nasıl olacak?
Güneş patlaması ne zaman ve nasıl olacak?
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Sırtına bir ağrı saplandı ve hayatı tepetaklak oldu!
Sırtına bir ağrı saplandı ve hayatı tepetaklak oldu!
Endonezya'da görülmemiş olay! Canlı canlı tabuta girdiler
Endonezya'da görülmemiş olay! Canlı canlı tabuta girdiler
Adıyaman'da evlilik teklifi ‘sosyal mesafe’ cezasıyla bitti
İlginç olay! Evlilik teklifine ceza şoku
Tesadüfen kaydedildi! Türk bayrağını görünce...
Tesadüfen kaydedildi! Tüyleri diken diken eden görüntü
Bu çiftlikte misafirler odayı bir atla paylaşıyor
Bu çiftlikte misafirler odayı bir atla paylaşıyor
Uzmanı açıkladı! İşte uzun vücut kıllarının nedeni
Uzmanı açıkladı! Bir gecede uzamış gibi ama...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.