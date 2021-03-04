D-100 Karayolu'nda 'Zıplayan araç' şaşkınlığı

Kartal D-100 Karayolu'nda 'havalı süspansiyon' olarak bilinen sisteme sahip hafif ticari bir aracın sürücüsü diğer sürücüleri şaşırttı. Yüksek sesli müzik eşliğinde Kartal'dan Ataşehir Bostancı D-100 Karayolu'na kadar aracı havalı süspansiyon sistemiyle adeta zıplayarak ilerleyen araç ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntüde araçta bulunan yolcunun kendisini görüntüleyen kişiye el salladığı görüldü. Hafif ticari araç bir süre sonra gözden kayboldu.

DHA

