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  4. D-100 Karayolu'nda 'Zıplayan araç' şaşkınlığı

D-100 Karayolu'nda 'Zıplayan araç' şaşkınlığı

04.03.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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D-100 Karayolu'nda 'Zıplayan araç' şaşkınlığı

Kartal ve Ataşehir D-100 Karayolu'nda yüksek sesli müzik eşliğinde 'havalı süspansiyon' ile adeta zıplayarak ilerleyen araç, sürücüleri şaşkına çevirdi.

Kartal D-100 Karayolu'nda 'havalı süspansiyon' olarak bilinen sisteme sahip hafif ticari bir aracın sürücüsü diğer sürücüleri şaşırttı. Yüksek sesli müzik eşliğinde Kartal'dan Ataşehir Bostancı D-100 Karayolu'na kadar aracı havalı süspansiyon sistemiyle adeta zıplayarak ilerleyen araç ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntüde araçta bulunan yolcunun kendisini görüntüleyen kişiye el salladığı görüldü. Hafif ticari araç bir süre sonra gözden kayboldu.

DHA

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