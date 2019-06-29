D-100 karayolu Tuzla mevkiinde takla atarak bariyerlerde asılı kalan araçta sıkışan şahıs itfaiye tarafından yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası çıkarılarak hastaneye gönderildi.

D-100 karayolu Tuzla mevkiinde takla atarak bariyerlerde as\u0131l\u0131 kalan ara\u00e7ta s\u0131k\u0131\u015fan \u015fah\u0131s itfaiye taraf\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 45 dakikal\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma sonras\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131larak hastaneye g\u00f6nderildi.Me\u011fer o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcden kurtulman\u0131n en etkili yolu...\u00c7erkezk\u00f6y'de iki aile aras\u0131nda b\u0131\u00e7akl\u0131 kavga: 1 \u00f6l\u00fc, 5 yaral\u0131Kavgay\u0131 f\u0131rsat bilen 5 mahkum tel \u00f6rg\u00fcleri a\u015farak firar etti
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