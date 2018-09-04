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D-100 Karayolu'da motosiklet kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 09:50 | Son Güncelleme

D-100  Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yola savruldu.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yola savruldu. Sürücü olay yerine hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy Mevkii Çağlayan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nihat Cesur(37) yönetimindeki 34 ZA 8927 plakalı motosiklet Çağlayan istikametinde seyir halindeyken kontrölünü kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Nihat Cesur'un kaza anında hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayı haber alan Cesur'un yakınları olay yerine geldi. Bir yakını Cesur'un tabutunu okşayarak gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri kazada hayatını kaybeden Nihat Cesur'un tabutunu cenaze aracına taşıdı. Cenaze çevreki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

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