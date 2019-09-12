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D-100 Karayolu'nda 2 motosikletle tehlikeli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:08 | Son Güncelleme

  Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda bir motosikletli, başka bir motosikleti ayağıyla ittirerek götürürken hem kendilerini hem de yoldaki diğer sürücüleri tehlikeye soktu.  Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde Büyükçekmece D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde benzini bittiği öğrenilen bir motosikleti bir başka motosikletli ayağıyla ittirerek götürdü.

D-100 Karayolu'nda 2 motosikletle tehlikeli yolculuk

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda bir motosikletli, başka bir motosikleti ayağıyla ittirerek götürürken hem kendilerini hem de yoldaki diğer sürücüleri tehlikeye soktu.
Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde Büyükçekmece D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde benzini bittiği öğrenilen bir motosikleti bir başka motosikletli ayağıyla ittirerek götürdü. Trafikte uzun süre bu şekilde ilerleyen iki sürücü hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu. O anlar kameraya yansıdı.

(FOTOĞRAFLI)

D-100 Karayolu'nda 2 motosikletle tehlikeli yolculuk

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