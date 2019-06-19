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D-100 Karayolunda 8 araç birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 07:06 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu Küçükyalı mevkinde 8 araç birbirine girdi.

D-100 Karayolunda 8 araç birbirine girdi

D-100 Karayolu Küçükyalı mevkinde 8 araç birbirine girdi. Sebze-Meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü koltuğunda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.
Sebze-Meyve kamyoneti devrildi
Saat 05.30 sıralarında etkili olan yağış sonucu kayganlaşan D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde sekiz araç birbirine girdi. Sebze-Meyve yüklü 34 ZP 5326 plakalı kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü koltuğunda sıkışan Osman Korkmaz’ı olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Korkmaz’a ilk müdahale kaza yerindeki acil sağlık ekipleri tarafından yapılırken daha sonra Kartal DR. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sinir krizi geçiren Korkmaz’ın yakınlarını itfaiye ve polis ekipleri sakinleştirdi. Kaza yerinde duraksama yaparak kazaya karışan araçların fotoğrafını çekmek isteyen meraklı sürücüler itfaiye ekiplerinin kaza yerine gelmesini güçleştirirken polis ekiplerinin kontrolünde trafik tek şeritten sağlandı. Diğer otomobillerde bulunan kişilerden hafif yaralanan üç kişi daha ambulanslarda ki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevre hastanelere götürüldü. Yola savrulan sebze ve meyvelerle birlikte kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

D-100 Karayolunda 8 araç birbirine girdi

D-100 Karayolunda 8 araç birbirine girdi

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