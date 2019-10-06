D-100 KARAYOLU'NDA BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 4 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada bariyerler adeta ok gibi otomobile saplanırken otomobildeki 4 kişi araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışması yaparken gelen sağlık görevlileri de yaralılara müdahale etti. Araçtan çıkarılan 4 ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

BARİYERLER OK GİBİ SAPLANDI

Kaza D-100 Karayolu, Ankara istikameti Küçükçekmece mevkiinde sabah saat 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VG 3392 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çobançeşme Kavşağı yan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü dahil isimleri öğrenilemeyen 4 kişi araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.