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  4. D-100 karayolunda cip ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

D-100 karayolunda cip ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

10.03.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda cip ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Düzce-Sakarya D-100 karayolu Ormanköy Akyazı sapağında meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda cip ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Düzce-Sakarya D-100 karayolu Ormanköy Akyazı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı sapağından Hendek istikametine dönmekte olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip ile Adapazarı istikametinden Hendek istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası neticesinde araçların sürücüleri ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleler sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Araçların çarpışma sesini duyarak bölgeye geldiklerini ifade eden Kenan Esenboğa, “Çok şiddetli bir ses oldu ve hemen buraya koştuk. Beyaz aracın Akyazı’dan çıkıp Hendek tarafına döndüğünü söylediler. O esnada da Adapazarı istikametinden Hendek istikametine seyir halinde olan bir kamyonla ışıkta çarpışıyorlar sonra kaza meydana geliyor. Yaralı vardı ona yardım etmeye çalıştık ama hemen ambulans olay yerine gelip yaralıyı çıkartıp götürdü” dedi.

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