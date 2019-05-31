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D-100 KARAYOLU'NDA İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 12:40 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu Mecidiyeköy Viyadük üstünde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
D-100 Karayolu Mecidiyeköy Viyadük üstünde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza D-100 Karayolu Mecidiyeköy Viyadük üstünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine ilerleyen Veysel Çelen'in kullandığı motosiklet, aynı istikametteki Serkan Güzelaydın'ın kullandığı 34 LA 3070 plakalı motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-Kazaya karışan motosikletler
-Yaralanan motosiklet sürücüleri
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-D-100 Karayolu'nda oluşan trafik
-Genel ve detaylar

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