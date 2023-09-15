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D-100 Karayolunda ilginç görüntü: Araç sürücüsü motosikletliye seyir halinde tokat attı

Mynet Haber

Mynet Haber

46 dakika önce

Kadıköy D-100 karayolunda 2 motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araç şoförü seyir halinde tartışma yaşadı. Yol boyu süren tartışmada araç sürücüsü seyir halinde iken motosikletlinin kaskına tokat atıp kaçtı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

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