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D-100 Karayolunda kaza: Motosikletli trafik polisi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:15 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA-KADIKÖY D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen motosikletli trafik polisi, aniden açılan önündeki aracın kapısına çarparak dengesini kaybetti.

D-100 Karayolunda kaza: Motosikletli trafik polisi yaralandı

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA-KADIKÖY D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen motosikletli trafik polisi, aniden açılan önündeki aracın kapısına çarparak dengesini kaybetti. Yolun solundaki duvara çarpan motosikletli polis, başka bir otomobile de yan taraftan çarparak durabildi. Kazada hafif şekilde yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Bostancı Ankara istikametinde meydan geldi. İddialara göre, trafiğin ilerlediği sırada sol şeritte seyreden İranlı Majid İzadi yönetimindeki İran plakalı aracın aniden kapısı açıldı. Kapının açılmasıyla arkadan gelen motosikletli trafik polisi, 2 İranlının bulunduğu aracın kapısına çarptı. Dengesi bozulan motosikletli trafik polisi, önce yolun en solundaki duvara, ardından da Emre Tohumcu idaresindeki 34 PS 39 53 plakalı otomobile çarptı. Yola devrilen motosikletteki polis memuru, kazanın etkisiyle yaralandı. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hemen karşısında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru için olay yerine ambulans sevk edildi. Bu sırada polis ekipleri de D100 Karayolu üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralı polis memuru sedyeyle ambulansa alınarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç sürücüsü Emre Tohumcu, "Aynama baktım, arkadaki araç kapısını açtı. Polis arkadaş kapıya çarpınca duvara çarptı. Oradan bana doğru geliyordu, ben de durakladım. Gelip bana çarptı" dedi.
(FOTOĞRAF)

D-100 Karayolunda kaza: Motosikletli trafik polisi yaralandıD-100 Karayolunda kaza: Motosikletli trafik polisi yaralandıD-100 Karayolunda kaza: Motosikletli trafik polisi yaralandıD-100 Karayolunda kaza: Motosikletli trafik polisi yaralandı

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