HABER

D 100 Karayolunda kaza: Sürücü sıkıştığı araçtan 1,5 saatte çıkarılabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 23:37 | Son Güncelleme

CEVİZLİBAĞ D-100 Karayolu'nda, bir otomobil ile taksinin karıştığı kazada can pazarı yaşandı.

D 100 Karayolunda kaza: Sürücü sıkıştığı araçtan 1,5 saatte çıkarılabildi

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-CEVİZLİBAĞ D-100 Karayolu'nda, bir otomobil ile taksinin karıştığı kazada can pazarı yaşandı. Otomobilin şoför mahallinde sıkışan sürücü Memet Karaman, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaları sonucu çıkarılabildi. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.
Kaza, D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti, Cevizlibağ mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Memet Karaman isimli sürücü, 34 ED 034 plakalı otomobiliyle iddiaya göre süratli bir şekilde seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobiliyle önce sol bariyerlere çarpan sürücü, ardından da 34 TDD 03 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bu kez de yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpma sonucu otomobil ters dönüp bariyerlere saplanırken, sürücü Karaman ise otomobilinin şoför mahalline sıkıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmaya yürüttü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına 112 Acil Servis ekipleri ile çevrede bulunan kişilerin de dahil oldu. Otomobilin içinde şekilde sıkışan sürücü, yaklaşık 1 buçuk süren çalışmanın ardından çıkarılarak, ambulansa taşındı. Kanamaların olduğu görülen sürücünün, vücudunda ilk belirlemelere çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİN TAVAN CAMINDAN ÇIKIP KAZAYI İZLEDİLER
Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışının tek şeritten sağlanmasının yanı sıra, yoldan geçen bazı sürücülerin duraksayarak kazayı izlemeleri de yoğunluğun artmasına neden oldu. Yoldan geçen araçlardan biri ise, ilginç bir görüntüye sahne oldu. Yolda seyreden araçlardan birinde bulunan bir kadın ile bir çocuğun, aracın tavan camından kafalarını çıkararak kazayı izlemesi dikkat çekti.
Yaralının ambulans ile hastaneye sevk edilmesinin ardından, kaza yapan araçlar da yoldan kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

D 100 Karayolunda kaza: Sürücü sıkıştığı araçtan 1,5 saatte çıkarılabildiD 100 Karayolunda kaza: Sürücü sıkıştığı araçtan 1,5 saatte çıkarılabildiD 100 Karayolunda kaza: Sürücü sıkıştığı araçtan 1,5 saatte çıkarılabildiD 100 Karayolunda kaza: Sürücü sıkıştığı araçtan 1,5 saatte çıkarılabildi

PARTNERKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyorKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyor
Bakan Varank: Hem sahada, hem masada güçlüyüz (2)Bakan Varank: Hem sahada, hem masada güçlüyüz (2)
GÜNCELLEME - Büyükçekmece'de "tehlikeli atık" şüphesiGÜNCELLEME - Büyükçekmece'de "tehlikeli atık" şüphesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya açıkladı: 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar etti

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.