D-100 KARAYOLU'NDA ÖNCE MAKAS, SONRA TEK TEKER ÜZERİNDE 217 KİLOMETRE HIZ...

*Tehlikeli yolculuğunu kask kamerasıyla kaydetti

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul D-100 Karayolu'nda bir motosikletli, 200 kilometre hızla arabaların arasından geçip ön tekerini kaldırdı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü korku dolu anları kask kamerasıyla kaydetti.

D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir motosikletli, önce aşırı süratle diğer otomobillerin arasından geçerek makas attı. Bununla yetinmeyen motosikletli maganda, 200 kilometre hıza çıktığı anda ön tekerini kaldırdı. Hız limitlerini zorlayan maganda hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı.

KASKA KAMERASIYLA KAYDEDİP SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Motosikletlinin makas atarak ilerlemesi kask kamerasına yansıyor. Motosikletli maganda, 200 kilometre hıza ulaştığında ise motosikletin ön tekerini kaldırıp yolda ilerliyor. Sürücü tehlikeli yolculuğunun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

