HABER

D-100 KARAYOLU'NDA ÖNCE MAKAS, SONRA TEK TEKER ÜZERİNDE 217 KİLOMETRE HIZ...

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 10:18 | Son Güncelleme

İstanbul D-100 Karayolu'nda bir motosikletli, 200 kilometre hızla arabaların arasından geçip ön tekerini kaldırdı.

*Tehlikeli yolculuğunu kask kamerasıyla kaydetti

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul D-100 Karayolu'nda bir motosikletli, 200 kilometre hızla arabaların arasından geçip ön tekerini kaldırdı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü korku dolu anları kask kamerasıyla kaydetti.

D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir motosikletli, önce aşırı süratle diğer otomobillerin arasından geçerek makas attı. Bununla yetinmeyen motosikletli maganda, 200 kilometre hıza çıktığı anda ön tekerini kaldırdı. Hız limitlerini zorlayan maganda hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı.

KASKA KAMERASIYLA KAYDEDİP SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Motosikletlinin makas atarak ilerlemesi kask kamerasına yansıyor. Motosikletli maganda, 200 kilometre hıza ulaştığında ise motosikletin ön tekerini kaldırıp yolda ilerliyor. Sürücü tehlikeli yolculuğunun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu
Kahve makinesinden uyuşturucu çıktıKahve makinesinden uyuşturucu çıktı
Freni boşalan traktör şarampole devrildi: 2'si ağır 4 yaralıFreni boşalan traktör şarampole devrildi: 2'si ağır 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

Öğretmene, öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Öğrencisinin babaannesinden büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.