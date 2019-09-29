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D-100 karayolunda otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda bir otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, Dilovası ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda bir otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Dilovası ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neriman Deniz idaresindeki 07 HSD 73 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Neriman Deniz, Ahmet Deniz ve Rabia Deniz yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Neriman Deniz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Deniz’in cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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