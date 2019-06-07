D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU D-100 Karayolu'nda yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

D-100 Karayolu Okmeydanı Mevkii Ankara istikametinde saat 08.00 sıralarında 28 AAG 612 plakalı otomobilin sürücüsü, Haliç Köprüsü'nü geçtikten sonra aracının motor kısmından duman çıktığını gördü. Aracını sağa çekip sürücü kendini dışarıya attı. Yanan araç itfaiye ekiplerine bildirildi.Yoldan geçen diğer sürücüler yanan aracı yangın tüpü ile söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle Mecidiyeköy istikametinde bir şerit trafiğe kapandı. Trafik kontrollü olarak 2 şeritten sağlandı. Yangın nedeniyle Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

(FOTOĞRAFLI)



