HABER

D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

BEYOĞLU D-100 Karayolu'nda yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU D-100 Karayolu'nda yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
D-100 Karayolu Okmeydanı Mevkii Ankara istikametinde saat 08.00 sıralarında 28 AAG 612 plakalı otomobilin sürücüsü, Haliç Köprüsü'nü geçtikten sonra aracının motor kısmından duman çıktığını gördü. Aracını sağa çekip sürücü kendini dışarıya attı. Yanan araç itfaiye ekiplerine bildirildi.Yoldan geçen diğer sürücüler yanan aracı yangın tüpü ile söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle Mecidiyeköy istikametinde bir şerit trafiğe kapandı. Trafik kontrollü olarak 2 şeritten sağlandı. Yangın nedeniyle Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

(FOTOĞRAFLI)

D-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattıD-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattıD-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattıD-100 Karayolu'nda otomobildeki yangın trafiği aksattı

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Bıçaklayıp hastaneye getirdiği arkadaşı öldü, gözaltına alındıBıçaklayıp hastaneye getirdiği arkadaşı öldü, gözaltına alındı
Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince dövdüEskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince dövdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası! Aynı aileden 7 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.