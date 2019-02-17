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D-100 Karayolu’nda sıkışmalı kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 23:37 | Son Güncelleme

İstanbul D-100 Karayolu’nda meydana gelen kaza sonucu araçta sıkışan sürücü, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.Kaza, D-100 Karayolu Edirne istikameti Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi.

D-100 Karayolu’nda sıkışmalı kaza: 1 yaralı

İstanbul D-100 Karayolu’nda meydana gelen kaza sonucu araçta sıkışan sürücü, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Kaza, D-100 Karayolu Edirne istikameti Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen Mehmet K. (42), 34 ED 034 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TDD 03 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet K. hakimiyetindeki araç savrularak bariyerlere saplandı.
Kaza sonrası ihbarlar doğrultusunda olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bariyerlere giren aracın içinde sıkışan Mehmet K.’nin çıkarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.

D-100 Karayolu’nda sıkışmalı kaza: 1 yaralı

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