HABER

D-100 KARAYOLU'NDA TORPİL ATTI, OTOBÜSÜN ALTINDA PATLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu Çağlayan Mevkii'nde motosikletli bir sürücünün, şaka yapmak için yakarak arkadaşlarına attığı torpillerden biri  yoldan geçen halk otobüsünün altında, diğeri ise aracın egzozunda patladı.

İSTANBUL, (DHA) D-100 Karayolu Çağlayan Mevkii'nde motosikletli bir sürücünün, şaka yapmak için yakarak arkadaşlarına attığı torpillerden biri yoldan geçen halk otobüsünün altında, diğeri ise aracın egzozunda patladı. O anlar kask kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Çağlayan Mevkii'nde 3 motosikletli sürücüden biri güvenlik şeridinde durdu. Diğer arkadaşları yanına gelirken, yoruldukları için durduklarını söyleyen motosikletli, cebinden çıkardığı torpili yakmaya çalıştı. Arkadaşlarının şakalaşmak amaçlı kendisine torpil atacağını fark eden diğer motosikletli kaçmaya başladı. Motosikletli genç bir süre sonra çakmakla yaktığı torpili peşinden koştuğu arkadaşına doğru fırlattı. Karayoluna düşen torpil o esnada geçen halk otobüsünün altında patladı. Ardından da diğer bir torpili ise motosikletinin egzozunda yakarak attı. Torpil egzozun içinde patlarken, tüm bunları yaparken kahkahalar attı. D-100 Karayolu'nda hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletliler, o anları kask kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Görüntü dökümü:
------------------
-Kask kamerası görüntüleri
-Torpili atması
-Otobüsün altında patlaması
-Egzozda patlayan torpil
-Kahkaha atmaları
-Genel ve detaylar

PARTNERÜnlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldıÜnlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldı
Antalya tarihinde bir ilk: 14 milyon turistAntalya tarihinde bir ilk: 14 milyon turist
Antalya Körfezi'nde 'şeytan vatozu' ilk kez görüldüAntalya Körfezi'nde 'şeytan vatozu' ilk kez görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

Hakkari'de teröristlerle çatışma! 1 asker şehit düştü

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Emine Bulut adım adım ölüme böyle götürüldü

Vatandaşlar tek tek uyarıldı! Orada da teröristlere göz açtırılmıyor

Teröristlere orada da göz açtırılmıyor

Van Muradiye'de 4 büyüklüğünde deprem

Van'da deprem

İstanbul'da '29 Ekim' provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.