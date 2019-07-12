HABER

D-100 Karayolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 06:16 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak önce önündeki araca, sonra da bariyerlere çarptı.

D-100 Karayolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak önce önündeki araca, sonra da bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Ankara istikametinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Mert Özerdem kullandığı 34 PL 6618 plakalı aracı ile seyir halindeyken Sefaköy mevkiine geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce aynı yönde seyreden Mehmet Nezir Cirik'in kullandığı 34 BZ 3572 plakalı araca arkadan çarptı, sonra da bariyerlere vurdu. Kazada Özerdem yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Mert Özerdem'e ilk müdahaleyi burada yaparak, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Özerdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası soruşturma başlatan polis ekipleri, diğer sürücüden kazayla ilgili bilgi aldı.
FOTOĞRAFLI

D-100 Karayolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Bahçelievler'de korkutan yangınBahçelievler'de korkutan yangın
Kırıkkale’de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdiKırıkkale’de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.