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D-100 Karayolu'nda trafik kazası: 1'i polis, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu Saadetdere Mevkiinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce başka bir araca ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu Saadetdere Mevkiinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce başka bir araca ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i polis, 3 kişi yaralandı. Kaza, 05:00 sıralarında D-100 Karayolu Esenyurt Saadetdere Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki 34 BM 9882 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden 34 MDZ 18 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce beton bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan bir kişiyi kurtardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin polis olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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