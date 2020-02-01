HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. D-100 Karayolunda trafik kazası; ikisi polis dört kişi yaralandı

D-100 Karayolunda trafik kazası; ikisi polis dört kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 06:04 | Son Güncelleme

İstanbul trafiğinin ana arterlerinden birisi olan D100 Karayolu’nda meydana gelen iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası aynı noktada meydana gelen ikinci kazada ikisi polis olmak üzere dört kişi yaralandı.

İstanbul trafiğinin ana arterlerinden birisi olan D100 Karayolu’nda meydana gelen iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası aynı noktada meydana gelen ikinci kazada ikisi polis olmak üzere dört kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleriyle birlikte Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerine çarptı
Kaza, saat 04.00 sıralarında D100 Karayolu, Küçükyalı mevki, Ankara istikametinde meydana geldi. İki aracın maddi hasarlı karıştığı trafik kazası için belirtilen adrese gelen Trafik polisleri ve herhangi bir yaralının olup olmadığını kontrol etmek amacıyla gelen Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler çevre güvenliğini alıp meydana gelen kazayla ilgili çalışma yaptıkları sırada kimliği öğrenilemeyen bir sürücü aracıyla iddiaya göre hızlı bir şekilde kazanın olduğu noktaya daldı. Bu kazayı da fark edemeyen ve yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini sağlayamayan başka bir sürücü otomobiliyle yine kaza noktasındaki ekip otomobillerine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü olay yerine çok kısa sürede gelen diğer polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen sürücü hastaneye götürülürken yaralanan diğer vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk kaza için olay yerinde bulunan ve kazayla ilgili çalışma yaptıkları sırada talihsiz bir kaza sonrası yaralanan iki polis memurunun da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
İki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası trafik, polis denetiminde kontrollü bir şekilde akarken meydana gelen ikinci kaza sonrası D-100 Karayolu, Ankara istikameti bir saat trafiğe kapatıldı. Yaralanan ikisi polis dört kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirilirken kazaya karışan üç polis otosuyla dört sivil vatandaşa ait otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası başka bir olumsuz durumun yaşanmaması için Erenköy itfaiye ekipleri kaza noktasında otomobilleri inceledi. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik tekrar normale döndü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılarÇığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ordu'daki doğa gaz patlaması kamerada!

Ordu'daki doğa gaz patlaması kamerada!

Sevilen diziye veda ettiler

Sevilen diziye veda ettiler

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Yasak Elma'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yasak Elma'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Dışişleri’nden Moğolistan’a seyahat edecek Türk vatandaşlarına ’koronavirüs’ uyarısı

Dışişleri’nden 'Moğolistan' uyarısı! 'Yüksek riskli'

Bursa’da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü

Yolcu minibüsü yan yattı! 23 kişi ölümden döndü

Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.