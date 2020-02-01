D-100 Karayolunda trafik kazası; ikisi polis dört kişi yaralandı

İstanbul trafiğinin ana arterlerinden birisi olan D100 Karayolu’nda meydana gelen iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası aynı noktada meydana gelen ikinci kazada ikisi polis olmak üzere dört kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleriyle birlikte Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerine çarptı

Kaza, saat 04.00 sıralarında D100 Karayolu, Küçükyalı mevki, Ankara istikametinde meydana geldi. İki aracın maddi hasarlı karıştığı trafik kazası için belirtilen adrese gelen Trafik polisleri ve herhangi bir yaralının olup olmadığını kontrol etmek amacıyla gelen Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler çevre güvenliğini alıp meydana gelen kazayla ilgili çalışma yaptıkları sırada kimliği öğrenilemeyen bir sürücü aracıyla iddiaya göre hızlı bir şekilde kazanın olduğu noktaya daldı. Bu kazayı da fark edemeyen ve yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini sağlayamayan başka bir sürücü otomobiliyle yine kaza noktasındaki ekip otomobillerine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü olay yerine çok kısa sürede gelen diğer polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen sürücü hastaneye götürülürken yaralanan diğer vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk kaza için olay yerinde bulunan ve kazayla ilgili çalışma yaptıkları sırada talihsiz bir kaza sonrası yaralanan iki polis memurunun da durumunun iyi olduğu öğrenildi.