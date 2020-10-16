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D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 02:03 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolunda yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Pekşenler mevki Ankara istikametinde meydana geldi.

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolunda yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Pekşenler mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen 62 yaşındaki Makbule Altındiş yol üzerinde yürüdüğü esnada Yakup T. İdaresindeki 54 ZT 188 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yarılıyı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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