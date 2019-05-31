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D-100 Karayolu'nda yön tabelasında yazı silme seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 12:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, D-100'de metrelerce yükseklikteki yön tabelasına yazılar yazarak kayıplara karıştı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, D-100'de metrelerce yükseklikteki yön tabelasına yazılar yazarak kayıplara karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Trafik Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu tabeladaki yazıları sildi. Bayrampaşa'da D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki sürücüler, yön tabelasına yazılmış rakam ve İngilizce yazıları görünce durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi '153 Beyaz Masa' ihbar hattına bildirdi. Çağrı merkezindeki görevliler, olay yerine İBB Trafik Müdürlüğü ekiplerini yönlendirdi. Belediye ekipleri de olayın meydana geldiği güzergahta yol güvenliğini sağladıktan sonra tabeladaki yazıları silmek için çalışma başlattı. Ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması yön tabelasındaki yazılar tek tek silindi. Yön tabelasına kimlerin nasıl çıktığı ve yazı yazdığı ise merak konusu oldu.

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