D-100 karayolunda zincirleme kaza: 6 yaralı

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - Avcılar D-100 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 karayolu Avcılar Londra asfaltı Caddesi Topkapı istikametinde yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolu üzerinde kaza yapan 2 otomobili gören taksi sürücüsü hızını yavaşlatınca arkadan gelen başka bir otomobil de taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi seyir halindeki 3 otomobile daha çarparak durabildi. 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza bölgesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapatılan yan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Dikkat! Meteoroloji iki ili uyardı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Bakan istifasını duyurdu!
Kötü haber geldi: 26 asker yaralı, 7 asker aranıyor
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum