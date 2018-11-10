HABER

D-100 karayolunda zincirleme kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 08:57 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - Avcılar D-100 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - Avcılar D-100 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 karayolu Avcılar Londra asfaltı Caddesi Topkapı istikametinde yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolu üzerinde kaza yapan 2 otomobili gören taksi sürücüsü hızını yavaşlatınca arkadan gelen başka bir otomobil de taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi seyir halindeki 3 otomobile daha çarparak durabildi. 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza bölgesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Hareket halindeki otomobilden atlayan kadın, yaralandıHareket halindeki otomobilden atlayan kadın, yaralandı
D-100 karayolunda zincirleme kaza: 6 yaralıD-100 karayolunda zincirleme kaza: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.