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D-100 KARAYOLUNU KİLİTLEYEN KAZA, 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 12:05 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir aracın yoldaki araçları sıkıştırması sonucunda 4 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçlar
-Araç sürücülerinden görüntü
-Kazaya karışan bir sürücüsüyle röp.
-Yaşanan trafik yoğunluğu
-Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu
-Genel ve detaylar

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