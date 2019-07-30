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D-100 karayolunun istinat duvarından düşen şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 04:01 | Son Güncelleme

İstanbul’un Pendik ilçesi D-100 Karayolu, Güzelyalı mevkinde ağır yaralı olarak bulunan 1989 doğumlu Emrullah Toprak yaralı sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

D-100 karayolunun istinat duvarından düşen şahıs hayatını kaybetti

İstanbul’un Pendik ilçesi D-100 Karayolu, Güzelyalı mevkinde ağır yaralı olarak bulunan 1989 doğumlu Emrullah Toprak yaralı sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Sağlık ekiplerinin bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayan Toprak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Abisinin cansız bedenini tesadüfen gördü
İstanbul’da yaşayan 1989 doğumlu Emrullah Toprak, Edirne’den gelen kardeşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken iddiaya göre evin anahtarının kendisinde olmadığını söyleyerek D-100 Karayolunu yukarıdan gören Pendik Hikmet ve Hasan Ataman Sağlık Ocağının yanında bulunan boşluğa geçti ve alkol almaya başladı. Nasıl düştüğü bilinmeyen Toprak, kardeşini beklediği sırada D-100 Karayoluna düştü. Saat 01.30 sıralarında çevrede ki vatandaşların yerde yatan Toprak’ı görerek polise ihbar etmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri 30 yaşındaki Toprak’ı uzun süre hayata döndürmeye çalıştı ancak olmadı. Çok kan kaybettiği gözlemlenen Toprak yaşamını yitirdi.

Telefonu metrelerce yukarıda bulundu
Pendik, Güzelyalı’da D-100 karayolunu tepeden gören noktaya çıktığı tespit edilen Emrullah Toprak’ın son olarak bulunduğu yerde inceleme yapan polis ekipleri alkol şişesinin yanında tütün maddesiyle birlikte yaşamını yitiren Toprak’ın cep telefonunu buldu. Ceset üzerinde ve çevresinde inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri Toprak’ın düştüğünü belirlerken nasıl düştüğünü ya da düşürüldüğünü tespit edebilmek için polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevrede ki bütün güvenlik kameraları incelenmek üzere toplanırken olay yerine gelen Toprak’ın ailesi sinir krizi geçirdi. Olayın yaşandığı bölgede ki çalışmalarını sonlandıran olay yeri inceleme ekipleri cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim ederek Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderdi.

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