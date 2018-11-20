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D-100 KARTAL MEVKİİ'NDE DRİFT YAPAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

  D-100 karayolu Kartal mevkisinde trafikte drift yapan şüpheli gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
D-100 karayolu Kartal mevkisinde trafikte drift yapan şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Kartal mevkisinde "drift" yapan sürücünün arkadaşı, o anların görüntülerini sosyal medyaya yükledi. Görüntülerin sosyal medya üzerinde yayılmasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipleri plakasını tespit ettikleri aracın sürücüsü Adem D.'yi, Kartal'daki evinde gözaltına aldı. Şüpheli hakkında, araç üzerinde bildirmeden teknik değişiklik yapmaktan 108 lira, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 235 lira, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, trafiği tehlikeye düşürmekten 5
bin lira para cezası kesildi. Sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu öğrenilen Adem D'nin, sürücü belgesine 2 ay daha el konulacağı, aracın da 60 gün trafikten men edildiği öğrenildi.
Adem D. adli işlem yapılmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Büro Amirliği'nden Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi'ne gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-Aracın görüntüsü
-Şüphelinin emniyetten çıkarılması
-Polis aracına bindirilmesi
-Genel ve detaylar

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