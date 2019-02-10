D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Olay, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde yoldan geçenlerin attıkları hurda ve atıkları toplayan iki kişi, yolun alt kesiminde bir valize rastladı. Valizi almak isteyen şahıslar içerisinde ceset olduğunu görünce hemen polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri ilk önce çevre güvenliğini aldılar. Valiz içerisindeki cesedin cinsiyeti ve kimlik tespiti için ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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