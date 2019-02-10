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D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 14:19 | Son Güncelleme

Düzce D-100 Karayolu Bakacak mevkisinde yol kenarında hurda toplayanlar tarafından bulunan valizin içerisinde, cinsiyeti ve kimliği belli olmayan bir ceset bulundu.

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Olay, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde yoldan geçenlerin attıkları hurda ve atıkları toplayan iki kişi, yolun alt kesiminde bir valize rastladı. Valizi almak isteyen şahıslar içerisinde ceset olduğunu görünce hemen polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri ilk önce çevre güvenliğini aldılar. Valiz içerisindeki cesedin cinsiyeti ve kimlik tespiti için ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Bolu ceset

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