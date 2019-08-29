HABER

D-100 Kuzey Yan Yol'daki çalışma geceye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 17:58 | Son Güncelleme

D-100 Kuzey Yan Yol'daki çalışma geceye alındı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından kapasite artırımı projesi sebebiyle Küçükçekmece-Avcılar ilçelerinin kesiştiği D-100 Kuzey Yan Yol'da başlatılan kazı çalışmaları 22.00-06.00'da sürdürülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmaları trafiği aksatmayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Yeni planlama kapsamında, 22.00–06.00 saatlerinde kapatılacak güzergahta ulaşım alternatif yollardan sağlanacak. Metrobüs seferlerinde ise aksama olmayacak.

TEİAŞ tarafından yürütülen çalışmalar daha önce altyapı hatlarının tespiti için 09.00-18.00'de yürütülüyordu.

Mevcudiyeti bilinmeyen altyapı hatlarının zarar görmemesi için gündüz başlayan projeye, alınan tedbirler sonrası 22.00-06.00 arasında devam edilecek.

Bu arada, Avcılar'ın enerji talebine karşılık vermek ve enerji kapasitesi artırımı için önem teşkil eden çalışmaların 28 Ağustos'ta başlatıldığı ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başlamadan sonuçlandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Otomobilin bacağını ezdiği kediye hayvanseverler sahip çıktıOtomobilin bacağını ezdiği kediye hayvanseverler sahip çıktı
Diyarbakır'da 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsizDiyarbakır'da 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi kapasite artırımı kazı çalışması TEİAŞ

En Çok Okunan Haberler

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Görüntüler paylaşıldı! Ataklar böyle vurdu

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.