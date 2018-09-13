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D-100 UZUNÇAYIR'DA OTOMOBİL YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 19:23 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA D-100 Uzunçayır mevkiinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

İstanbul DHA
D-100 Uzunçayır mevkiinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yanan araç kullanılmaz hale geldi. Otomobilin yandığı dakikalar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü:
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- Otomobilin yanması
- Detaylar

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