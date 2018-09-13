D-100 Uzunçayır'da otomobil yandı

İstanbul, (DHA) - D-100 Uzunçayır mevkiinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yanan araç kullanılmaz hale geldi. Otomobilin yandığı dakikalar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.



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