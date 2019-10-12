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D-100'de alev alan aracından son anda çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA - D-100 Karayolu'nda ilerleyen otomobil alev alev yandı D-100 Karayolu, Ankara istikameti Zeytinburnu Ambarlar ayrımında ilerleyen Metin Nurçeli'nin aracını bir anda alevler sardı.

D-100'de alev alan aracından son anda çıktı

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA - D-100 Karayolu'nda ilerleyen otomobil alev alev yandı
D-100 Karayolu, Ankara istikameti Zeytinburnu Ambarlar ayrımında ilerleyen Metin Nurçeli'nin aracını bir anda alevler sardı. Nurçeli araçtan indikten sonra araç alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de yolu keserek çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Sürücü Metin Nurçeli bir süre olayın şokunu yaşadı. Araç kaldırıldıktan sonra trafik normal akışını döndü.

(FOTOĞRAF)

D-100'de alev alan aracından son anda çıktıD-100'de alev alan aracından son anda çıktıD-100'de alev alan aracından son anda çıktıD-100'de alev alan aracından son anda çıktı

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