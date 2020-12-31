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D-100’de feci kaza: 1 ölü

31.12.2020 09:20 | Son Güncelleme:
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D-100’de feci kaza: 1 ölü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden E.B. idaresindeki 34 TS 5893 plakalı tır ile Azat Akın yönetimindeki 41 ACT 275 motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi burada yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı motosiklet sürücüsü, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye getirilen yaralı sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, ifadesini almak üzere tır sürücüsünü emniyete götürürken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

D-100’de feci kaza: 1 ölü

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