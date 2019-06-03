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D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.Kaza, D-100 karayolu Derince Tüneli girişinde meydana geldi.

D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 karayolu Derince Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ertan Y. idaresindeki 34 PY 8526 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Hatice Kübra E. yönetimindeki 34 AE 3290 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza sebebiyle D-100 karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

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